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حماس: نعرب عن تقديرنا للجهود المشتركة في تقديم خطة عربية واضحة للتعافي والإعمار تضمن بقاء أبناء شعبنا في أرضهم

Lebanon 24
23-03-2025 | 19:42
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