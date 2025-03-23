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الخارجية الإيرانية: العدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين

Lebanon 24
23-03-2025 | 19:52
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