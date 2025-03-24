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إعلام فلسطيني: 16 شهيدا منذ فجر اليوم جراء سلسلة غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة

Lebanon 24
24-03-2025 | 00:05
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