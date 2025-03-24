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هيئة السكك الحديدية الأوكرانية: أنظمتنا الإلكترونية تتعرض لهجوم سيبراني واسع النطاق

Lebanon 24
24-03-2025 | 02:12
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هيئة السـكك الحديدية الأوكرانية: أنظمتنا الإلكترونية تتعرض لهجوم سيبراني واسع النطاق
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24/03/2025 10:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الشاباك عقد اجتماعا طارئا فجر 7 تشرين الاول لكن أحدا لم يدرك أن حماس تستعد لهجوم واسع النطاق
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