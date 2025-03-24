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ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي: الادعاء بأن نتنياهو سمح لرئيس الشاباك بجمع أدلة ضد الوزير بن غفير كاذب

Lebanon 24
24-03-2025 | 02:18
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