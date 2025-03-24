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أ ف ب: نتنياهو يتهم رئيس جهاز الأمن الداخلي بفتح تحقيق حول وزير بدون إذنه
Lebanon 24
24-03-2025
|
02:29
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