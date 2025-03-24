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وزير الحرب الإسرائيلي: نقاتل حماس وسنهزمها ولن نتوقف حتى وتفقد سيطرتها على غزة ويُطلق سراح رهائننا

Lebanon 24
24-03-2025 | 03:17
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