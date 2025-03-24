أسوشييتد برس نقلا عن مسؤولين: بموجب المقترح المصري ستفرج حماس عن 5 رهائن أحياء مقابل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وهدنة لمدة أسبوع

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