Advertisement

أخبار عاجلة

حزب الشعب الجمهوري يعلن رئيس بلدية إسطنبول الموقوف مرشحا له في الانتخابات الرئاسية التركية

Lebanon 24
24-03-2025 | 04:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة التركية لرويترز: حزبنا سيعين عمدة اسطنبول المعتقل كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
lebanon 24
24/03/2025 13:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة التركية لـ "رويترز": سنرشّح رئيس بلدية اسطنبول المحتجز لخوض الانتخابات الرئاسية في المستقبل
lebanon 24
24/03/2025 13:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشعب الجمهوري" يعلن إمام أوغلو مرشحا للرئاسة رغم اعتقاله
lebanon 24
24/03/2025 13:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو يشرع في الإدلاء بإفادته بشأن تهم الفساد الموجهة إليه
lebanon 24
24/03/2025 13:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:10 | 2025-03-24
07:01 | 2025-03-24
07:01 | 2025-03-24
06:41 | 2025-03-24
06:40 | 2025-03-24
06:40 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24