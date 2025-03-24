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الاتحاد الأوروبي: إسرائيل لديها الحق بالدفاع عن نفسها ضد حماس أو الحوثي أو حزب الله

Lebanon 24
24-03-2025 | 04:48
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