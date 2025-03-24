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النائب هادي أبو الحسن لـmtv: لا أنظر إلى ما يجري اليوم في اللجان المشتركة على أنه سيفجّر الجلسة ولكن أعتبر أنّه يحرك الجمود السياسي ويفتح باب النقاش في البلد

Lebanon 24
24-03-2025 | 05:03
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