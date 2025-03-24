النائب هادي أبو الحسن لـmtv: لا أنظر إلى ما يجري اليوم في اللجان المشتركة على أنه سيفجّر الجلسة ولكن أعتبر أنّه يحرك الجمود السياسي ويفتح باب النقاش في البلد

Lebanon 24