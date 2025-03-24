نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان المشتركة: وُضع اقتراح قانون لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ على طاولة اللجان وسمعنا البعض يقول إنّه "تهريبة" لكن لا يمكن قول ذلك وكان النقاش حوله في محلّه

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