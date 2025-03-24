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زيلنسكي لمجلة تايم: ترامب وافق على تقديم أوكرانيا تنازلات خلال محادثات السلام دون الحصول على مقابل من روسيا

Lebanon 24
24-03-2025 | 08:01
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