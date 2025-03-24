Advertisement

أخبار عاجلة

الداخلية السورية: القبض على شادي عادل محفوظ المتورط بجرائم في أحداث الساحل الأخيرة

Lebanon 24
24-03-2025 | 08:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع يجتمع مع أعضاء لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري الأخيرة
lebanon 24
24/03/2025 16:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: القبض على أحد فلول النظام البائد اللذين تورطو بالأحداث الأخيرة في وادي العيون في حماة
lebanon 24
24/03/2025 16:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
القمة الأوروبية تدين أحداث العنف الأخيرة في الساحل السوري
lebanon 24
24/03/2025 16:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الإعلان الدستوري السوري: أحداث الساحل الأخيرة لم تؤثر على عملنا
lebanon 24
24/03/2025 16:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:56 | 2025-03-24
09:56 | 2025-03-24
09:55 | 2025-03-24
09:52 | 2025-03-24
09:44 | 2025-03-24
09:42 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24