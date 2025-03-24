Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية كوبا: الهجمات الإسرائيلية على عشرات القرى في جنوب لبنان تهدد الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في تلك المنطقة وقد تؤدي إلى تصعيد جديد للصراع في الشرق الأوسط

Lebanon 24
24-03-2025 | 09:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: ندعم الهدنة الهشة التي صمدت في غزة
lebanon 24
24/03/2025 18:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: القصف الإسرائيلي على سوريا تصعيد خطير لن يسهم إلا في تأجيج التوتر والصراع
lebanon 24
24/03/2025 18:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصرية حذّر من تصعيد يدفع إلى عدم الاستقرار في المنطقة
lebanon 24
24/03/2025 18:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل: أي تصعيد بالجنوب اللبناني سيؤدي إلى عواقب وخيمة
lebanon 24
24/03/2025 18:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:17 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:31 | 2025-03-24
12:30 | 2025-03-24
12:28 | 2025-03-24
12:17 | 2025-03-24
12:16 | 2025-03-24
12:15 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24