وزير خارجية كوبا: الهجمات الإسرائيلية على عشرات القرى في جنوب لبنان تهدد الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في تلك المنطقة وقد تؤدي إلى تصعيد جديد للصراع في الشرق الأوسط

Lebanon 24