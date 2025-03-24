Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: سأفرض رسوما ثانوية على فنزويلا وأي بلد سيشتري نفطا أو غازا منها سيدفع لأميركا رسوما قيمتها 26%

Lebanon 24
24-03-2025 | 10:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنفرض رسوماً جمركية 25% على الصلب والألمنيوم ولا استثناءات أو إعفاءات
lebanon 24
24/03/2025 18:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: الصين ستفرض رسوما جمركية بـ15% على الفحم والغاز الأميركيين
lebanon 24
24/03/2025 18:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على النفط الخام وواردات أخرى من الولايات المتحدة
lebanon 24
24/03/2025 18:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: كل من يفرض رسوما على أميركا سيكون عليه دفع رسوم
lebanon 24
24/03/2025 18:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:17 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:31 | 2025-03-24
12:30 | 2025-03-24
12:28 | 2025-03-24
12:17 | 2025-03-24
12:16 | 2025-03-24
12:15 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24