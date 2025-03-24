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الجيش الإسرائيلي: مستمرون في العمل ضد التنظيمات المسلحة في غزة لإزالة كل تهديد على مواطني إسرائيل

Lebanon 24
24-03-2025 | 11:19
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