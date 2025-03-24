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وزير الخارجية الأوكراني: يجب على روسيا وقف الغارات بدلا من الإدلاء بتصريحات جوفاء عن السلام

Lebanon 24
24-03-2025 | 12:14
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