حماس: تتواصل جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في غزة والتي كان آخرها الاغتيال المتعمد للصحفي حسام شبات مراسل الجزيرة مباشر والصحفي محمد منصور مراسل فلسطين اليوم

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