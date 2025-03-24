Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: نطالب المؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها في فضح جرائم الاحتلال ضد الصحفيين

Lebanon 24
24-03-2025 | 12:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: ندعو كل المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الأسرى
lebanon 24
24/03/2025 20:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: تتواصل جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في غزة والتي كان آخرها الاغتيال المتعمد للصحفي حسام شبات مراسل الجزيرة مباشر والصحفي محمد منصور مراسل فلسطين اليوم
lebanon 24
24/03/2025 20:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الإعلام السورية: اعتداءات فلول النظام البائد ضد الصحفيين والإعلاميين في الساحل السوري جريمة وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية
lebanon 24
24/03/2025 20:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ندين استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين
lebanon 24
24/03/2025 20:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:39 | 2025-03-24
14:19 | 2025-03-24
14:18 | 2025-03-24
14:13 | 2025-03-24
14:08 | 2025-03-24
14:08 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24