Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: ضربة إسرائيلية استهدفت سيارات إسعاف أمس في قطاع غزة ما أسفر عن وقوع إصابات

Lebanon 24
24-03-2025 | 12:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
AFP: لندن تطالب بـتحقيق شفاف بعد ضربة استهدفت مبنى تابعا للأمم المتحدة في غزة
lebanon 24
24/03/2025 20:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين
lebanon 24
24/03/2025 20:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: قذيفة دبابة إسرائيلية هي التي استهدفت مقرا لنا في غزة والجانب الإسرائيلي كان يعرف أنها تابعة لنا ونطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك
lebanon 24
24/03/2025 20:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل لم تقصف أي مقر للأمم المتحدة في قطاع غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
24/03/2025 20:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:39 | 2025-03-24
14:19 | 2025-03-24
14:18 | 2025-03-24
14:13 | 2025-03-24
14:08 | 2025-03-24
14:08 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24