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الأمم المتحدة: نحث لبنان وإسرائيل على الالتزام بتعداتهما الخاصة بوقف الأعمال العدائية

Lebanon 24
24-03-2025 | 12:36
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