Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت عن نتنياهو: قضية إقالة رئيس الشاباك غير قابلة للمراجعة القضائية وصلاحية إقالته بيد رئيس الحكومة

Lebanon 24
24-03-2025 | 12:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو عن إقالة رئيس الشاباك: لن نستمر في العمل من دون ثقة بسبب أمر قضائي
lebanon 24
24/03/2025 20:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: متظاهرون من مختلف أنحاء إسرائيل ضد حكومة نتنياهو احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك
lebanon 24
24/03/2025 20:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن بيني غانتس: أدعو نتنياهو لعدم إقالة رئيس الشاباك والسماح له بتنفيذ مهامه
lebanon 24
24/03/2025 20:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن أمنيين إسرائيليين سابقين بشأن إقالة رئيس الشاباك: نتنياهو يحاول منع التحقيق وإخفاء المعلومات
lebanon 24
24/03/2025 20:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:39 | 2025-03-24
14:19 | 2025-03-24
14:18 | 2025-03-24
14:13 | 2025-03-24
14:08 | 2025-03-24
14:08 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24