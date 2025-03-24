الأمم المتحدة: قذيفة دبابة إسرائيلية هي التي استهدفت مقرا لنا في غزة والجانب الإسرائيلي كان يعرف أنها تابعة لنا ونطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك

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