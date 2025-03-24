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ترامب: العديد من الشركات بدأت تعود إلى الولايات المتحدة بعد الرسوم الجمركية التي فرضناها

Lebanon 24
24-03-2025 | 13:23
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