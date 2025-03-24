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القناة السابعة الإسرائيلية عن وزير الثقافة والرياضة عضو حزب الليكود بزعامة نتنياهو: يجب إعادة المختطفين دفعة واحدة حتى لو كان ثمن ذلك إنهاء الحرب

Lebanon 24
24-03-2025 | 13:47
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