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بن غفير في رسالة لنتنياهو: قرار إقالة رونين بار غير كاف وكان يجب أن يتخذ بعد فشله يوم 7 تشرين الاول

Lebanon 24
24-03-2025 | 14:18
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