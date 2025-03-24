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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: جولة قصف ثانية من قطاع غزة نحو مستوطنات إسرائيلية الليلة

Lebanon 24
24-03-2025 | 15:06
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