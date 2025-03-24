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القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع: أمرت باستدعاء العميد في الاحتياط أورن سولومون على وجه السرعة ليعرض أمامي تحقيقه بشأن أحداث 7 تشرين الاول
Lebanon 24
24-03-2025
|
16:00
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