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القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع: أمرت باستدعاء العميد في الاحتياط أورن سولومون على وجه السرعة ليعرض أمامي تحقيقه بشأن أحداث 7 تشرين الاول

Lebanon 24
24-03-2025 | 16:00
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