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مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نعارض استئناف الحرب التي تسبب خسارة غير مقبولة للأرواح في غزة

Lebanon 24
24-03-2025 | 16:23
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