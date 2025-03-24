Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: على الشعب الأميركي أن يفخر بأن رئيسه ترامب الذي يعمل على إنهاء الحروب نهاية على الكوكب

Lebanon 24
24-03-2025 | 16:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: اللقاء بين ترامب وبوتين يرتبط بإحراز تقدم لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
25/03/2025 00:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنجري مفاوضات مع المسؤولين في المكسيك يقودها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
lebanon 24
25/03/2025 00:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الرياض
lebanon 24
25/03/2025 00:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: على الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
25/03/2025 00:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:48 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:44 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:40 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:48 | 2025-03-24
18:45 | 2025-03-24
18:44 | 2025-03-24
18:40 | 2025-03-24
18:30 | 2025-03-24
18:27 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24