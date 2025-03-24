البيت الأبيض: الرئيس ترامب ما زال داعماً لفريق الأمن القومي الأميركي رغم ضمِّ صحفي عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية للغاية لمناقشة شن ضربات في اليمن

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