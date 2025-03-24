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"لبنان24": سقوط شهيد وجريح بحالة مستقرة جراء إستهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة قعقعية الجسر - جنوب لبنان

Lebanon 24
24-03-2025 | 17:38
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