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وزير الدفاع الأميركي رداً على نشر تسريبات صحفية بشأن الحرب على اليمن: لم يكتب أحد خططاً حربية في رسائل نصية

Lebanon 24
24-03-2025 | 19:25
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