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الناطق العسكري للحوثيين: استهدفنا عدداً من القطعِ الحربية المعادية في البحرِ الأحمرِ بالإضافة إلى حاملة الطائرات الأميركية "ترومان"

Lebanon 24
24-03-2025 | 19:54
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