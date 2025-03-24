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بوليتيكو عن مسؤول أميركي: ترمب سيتخذ القرار النهائي بشأن مستشاره للأمن القومي خلال اليوم أو اليومين المقبلين

Lebanon 24
24-03-2025 | 20:30
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