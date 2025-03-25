Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": انفجار قنبلة عنقودية في مجدلزون من مخلفات العدوان ولا اصابات

Lebanon 24
25-03-2025 | 01:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قام الجيش بتفجير ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليعة- مرجعيون
lebanon 24
25/03/2025 08:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العثور على قنبلة عنقودية في حقل الزرارية في حي ابو عواضة والجيش يعمل على تفجيرها
lebanon 24
25/03/2025 08:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الاسرائيلي قام بإلقاء قنبلة صوتية باتجاه الصحافيين بالقرب من مستوصف كفرشوبا
lebanon 24
25/03/2025 08:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"المرصد السوري": مقتل 7مدنيين من جراء انفجار مخلفات حرب شرقي مدينة إدلب السورية
lebanon 24
25/03/2025 08:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:08 | 2025-03-25
01:51 | 2025-03-25
01:51 | 2025-03-25
01:44 | 2025-03-25
01:08 | 2025-03-25
21:12 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24