18
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيليّة: قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تعارض قرار الوزير كاتس إدخال عمال من سوريا إلى الجولان
Lebanon 24
25-03-2025
|
01:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيليّة: قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تعارض قرار الوزير كاتس إدخال عمال من سوريا إلى الجولان
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيليّة: قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تعارض قرار الوزير كاتس إدخال عمال من سوريا إلى الجولان
25/03/2025 08:15:13
25/03/2025 08:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: قوات الجيش أطلقت النار على فلسطيني وقتلته على مدخل معسكر إسرائيلي جنوبي نابلس
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: قوات الجيش أطلقت النار على فلسطيني وقتلته على مدخل معسكر إسرائيلي جنوبي نابلس
25/03/2025 08:15:13
25/03/2025 08:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: القيادة الجنوبية للجيش تلغي إجازات الجنود استعدادا لاستئناف القتال حال انهيار الاتفاق
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: القيادة الجنوبية للجيش تلغي إجازات الجنود استعدادا لاستئناف القتال حال انهيار الاتفاق
25/03/2025 08:15:13
25/03/2025 08:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى والمعوقين في الجيش الإسرائيلي إلى 78 ألفاً بسبب الحرب
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى والمعوقين في الجيش الإسرائيلي إلى 78 ألفاً بسبب الحرب
25/03/2025 08:15:13
25/03/2025 08:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
وكالة تاس: المحادثات الروسية الأميركية بالرياض كانت مُفيدة وستستمر بمشاركة المجتمع الدولي
Lebanon 24
وكالة تاس: المحادثات الروسية الأميركية بالرياض كانت مُفيدة وستستمر بمشاركة المجتمع الدولي
02:08 | 2025-03-25
25/03/2025 02:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيليّة: قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تعارض قرار الوزير كاتس إدخال عمال من سوريا إلى الجولان
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيليّة: قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تعارض قرار الوزير كاتس إدخال عمال من سوريا إلى الجولان
01:51 | 2025-03-25
25/03/2025 01:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ماسك: إطلاق النار على متاجر تسلا وحرق نقاط الشحن الكهربائي فائقة السرعة هي أعمال إرهابية
Lebanon 24
ماسك: إطلاق النار على متاجر تسلا وحرق نقاط الشحن الكهربائي فائقة السرعة هي أعمال إرهابية
01:44 | 2025-03-25
25/03/2025 01:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": انفجار قنبلة عنقودية في مجدلزون من مخلفات العدوان ولا اصابات
Lebanon 24
"لبنان 24": انفجار قنبلة عنقودية في مجدلزون من مخلفات العدوان ولا اصابات
01:26 | 2025-03-25
25/03/2025 01:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و15 جريحاً في 6 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و15 جريحاً في 6 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
01:08 | 2025-03-25
25/03/2025 01:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
كانتا تغنيان بانسجام تام.. شاهدوا ماذا فعلت منى واصف مع سلاف فواخرجي (فيديو)
Lebanon 24
كانتا تغنيان بانسجام تام.. شاهدوا ماذا فعلت منى واصف مع سلاف فواخرجي (فيديو)
03:53 | 2025-03-24
24/03/2025 03:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحديث".. ماذا قرّر مصرف لبنان؟
Lebanon 24
"تحديث".. ماذا قرّر مصرف لبنان؟
15:09 | 2025-03-24
24/03/2025 03:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية في الحمرا.. من أوقفت "المعلومات"؟
Lebanon 24
عملية أمنية في الحمرا.. من أوقفت "المعلومات"؟
13:13 | 2025-03-24
24/03/2025 01:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"حمل" نور علي من ممثل شهير يثير الجدل.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حمل" نور علي من ممثل شهير يثير الجدل.. فما القصة؟
15:00 | 2025-03-24
24/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حماية أمنية رسمية بطلب من "الفنان"
Lebanon 24
حماية أمنية رسمية بطلب من "الفنان"
02:30 | 2025-03-24
24/03/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:08 | 2025-03-25
وكالة تاس: المحادثات الروسية الأميركية بالرياض كانت مُفيدة وستستمر بمشاركة المجتمع الدولي
01:51 | 2025-03-25
وسائل إعلام إسرائيليّة: قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تعارض قرار الوزير كاتس إدخال عمال من سوريا إلى الجولان
01:44 | 2025-03-25
ماسك: إطلاق النار على متاجر تسلا وحرق نقاط الشحن الكهربائي فائقة السرعة هي أعمال إرهابية
01:26 | 2025-03-25
"لبنان 24": انفجار قنبلة عنقودية في مجدلزون من مخلفات العدوان ولا اصابات
01:08 | 2025-03-25
التحكم المروري: قتيل و15 جريحاً في 6 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
21:12 | 2025-03-24
وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: 12 غارة لطيران العدوان الأميركي على مدينة صعدة ومحيطها ومناطق أخرى بالمحافظة
فيديو
"خايفة عالبقاع".. ماغي فرح تؤكد ان الحرب لم تنتهِ بعد وهذا ما قالته عن الوضع في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"خايفة عالبقاع".. ماغي فرح تؤكد ان الحرب لم تنتهِ بعد وهذا ما قالته عن الوضع في لبنان (فيديو)
00:43 | 2025-03-25
25/03/2025 08:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
15:00 | 2025-03-22
25/03/2025 08:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
15:00 | 2025-03-22
25/03/2025 08:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24