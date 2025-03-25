الرئيس عون: لجعل عيد بشارة العذراء مريم "إنطلاقة جديدة لترسيخ وحدتنا الوطنية الحقيقية بما يؤسس لمستقبل مشرق للبنان، الذي سيظل ملاذًا للحرية، والمساواة، والتسامح

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