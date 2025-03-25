Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون: لجعل عيد بشارة العذراء مريم "إنطلاقة جديدة لترسيخ وحدتنا الوطنية الحقيقية بما يؤسس لمستقبل مشرق للبنان، الذي سيظل ملاذًا للحرية، والمساواة، والتسامح

Lebanon 24
25-03-2025 | 02:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إليكم عطلة المدارس في عيدي الفطر وبشارة السيدة العذراء
lebanon 24
25/03/2025 10:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان: تشكيل الحكومة اليوم يمهد لفصل جديد ومشرق للبنان
lebanon 24
25/03/2025 10:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اورتاغوس لـ "الجديد": بقيادة الرئيس عون والرئيس سلام نحاول ارساء مستقبل جديد للبنان وتركيزنا اليوم التوصل الى اتفاق دبلوماسي بشأن النقاط الخمس وإطلاق الأسرى
lebanon 24
25/03/2025 10:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لوفد "حركة شباب لبنان": الشباب هم المستقبل ونعتمد عليهم فلبنان الغد هو لشبابه وليسَ لغيرهم اجعلوا لبنان دائمًا نُصبَ أعينكم فأنتم جهاز الرقابة علينا وعلى الحكومة
lebanon 24
25/03/2025 10:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:33 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:33 | 2025-03-25
04:25 | 2025-03-25
04:21 | 2025-03-25
04:14 | 2025-03-25
04:12 | 2025-03-25
04:09 | 2025-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24