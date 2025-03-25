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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: الجنود ردوا على استهدافهم بكويا جنوبي سوريا بإطلاق النار على المهاجمين

Lebanon 24
25-03-2025 | 05:09
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