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هيئة إنقاذ الطفولة: القصف الإسرائيلي يقتل أكثر من 270 طفلا في غزة خلال أسبوع واحد

Lebanon 24
25-03-2025 | 06:46
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