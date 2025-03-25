Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نواف سلام من مطار القليعات: الزيارة تأتي تأكيداً على أهمية عكار والشمال

Lebanon 24
25-03-2025 | 07:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام من مطار القليعات: جئنا الى عكار عملا بالالتزام الذي عبّرت عنه الحكومة لمساعدة عكار انمائيا وأمنيا وبحثنا في الوجود المتزايد للنازحين
lebanon 24
25/03/2025 14:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
اربعة ملفات امام الحكومة وسلام يبحث ملف تشغيل مطار القليعات مع "الاعتدال الوطني"
lebanon 24
25/03/2025 14:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجمع عكار برس" يُطالب بتشغيل وتفعيل مطار القليعات
lebanon 24
25/03/2025 14:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام من الجنوب: الجيش اللبناني هو المسؤول عن سيادة ووحدة وسلامة الأراضي
lebanon 24
25/03/2025 14:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:45 | 2025-03-25
08:10 | 2025-03-25
08:05 | 2025-03-25
07:53 | 2025-03-25
07:53 | 2025-03-25
07:51 | 2025-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24