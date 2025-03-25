آخر المعلومات عن انفجار صهريج المازوت في الهرمل... هذا عدد الضحايا

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار صهريج المازوت في محطة الأيتام في إلى 4.

Advertisement

كما عُلِمَ أنّ أحد العسكريين أُصيب بحروقٍ خطيرة.