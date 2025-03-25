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آخر المعلومات عن انفجار صهريج المازوت في الهرمل... هذا عدد الضحايا

Lebanon 24
25-03-2025 | 07:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار صهريج المازوت في محطة الأيتام في الهرمل إلى 4.
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كما عُلِمَ أنّ أحد العسكريين أُصيب بحروقٍ خطيرة.
 
 
 
 
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