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هيئة البث الإسرائيلية: 3.2 مليون دولار تكلفة حراسة وتأمين عائلة نتنياهو سنويا

Lebanon 24
25-03-2025 | 08:53
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