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الصليب الأحمر يعمل على نقل جندي أصيب في حريق الهرمل بطوافة عسكرية إلى أحد مستشفيات بيروت (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
25-03-2025 | 09:15
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