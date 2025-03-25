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حكومة غرينلاند تنفي مزاعم ترامب بأنها وجهت دعوة لوفد أميركي رفيع المستوى يضم زوجة نائب الرئيس الأميركي

Lebanon 24
25-03-2025 | 09:51
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