تقرير للاستخبارات الأميركية: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تديم المخاطر الاستراتيجية على لاولايات المتحدة من حيث حصول تصعيد غير مقصود واستخدام محتمل للسلاح النووي

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