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وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون يغلقون طريقا قرب الكنيست احتجاجا على إقالة رونين بار والمستشارة القضائية

Lebanon 24
25-03-2025 | 10:42
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