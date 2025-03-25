زيلنسكي: أوكرانيا تفهم أن وقف إطلاق النار المتفق عليه سيسري على الفور في أعقاب الإعلان الأميركي والاتفاق لا يحدد الإجراءات الواجبة إذا خرقت روسيا وقف النار

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