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الكرملين: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على وضع تدابير لوقف الضربات على منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية لمدة 30 يوما

Lebanon 24
25-03-2025 | 12:10
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